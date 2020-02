Ecomuseo del Casentino per andare alla scoperta della ricchezza del territorio

Il Casentino visto attraverso la voce delle comunità locali: questo angolo della provincia di Arezzo si può guardare attraverso l'Ecomuseo, tra spazi espositivi, testimonianze ed esperienze culturali. L'Ecomuseo è diviso per grandi aree che trattano temi come l'archeologia, la civiltà castellana, i corsi d'acqua, i boschi, il mondo agro pastorale e le manifatture. Tra musei, collezioni e raccolte si entra in secoli di storia e vita degli abitanti, ma anche in un territorio dove paesaggio, usanze, artigianato e cucina offrono una varietà e una ricchezza notevoli. A raccontare la cultura locale luoghi come il museo del carbonaio, il museo della polvere da sparo e del contrabbando, e il museo della pietra e della strada in Casentino.

